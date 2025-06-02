وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في الفترة من الساعة 20:10 بتوقيت موسكو يوم 1 يونيو، وحتى الساعة 02:00 يوم 2 يونيو، اعترضت ودمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 162 طائرة أوكرانية دون طيار.

وبيّنت الوزارة أن "57 طائرة مسيرة، تم إسقاطها فوق أراضي مقاطعة كورسك، و31 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و27 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و16 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و11 طائرة بدون طيار - فوق أراضي مقاطعة بريانسك".

وأضاف البيان: "إضافة لـ11 مسيرة فوق أراضي مقاطعة ريازان، و6 مسيرات، فوق أراضي مقاطعة أوريول، وطائرتان دون طيار، فوق أراضي جمهورية القرم، وطائرة دون طيار واحدة، فوق أراضي مقاطعة تامبوف".

وأتى الإعلان فيما يلتقي وفدان روسي وأوكراني الاثنين مجددا في اسطنبول بغية التحرك باتجاه إنهاء النزاع الذي بدأ مع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022. لكن يبدو هذا الاحتمال بعيدا في الوقت الرهان.

والأحد عشية هذه المحادثات المرتقبة جدا، شنت أوكرانيا هجوما منسقا واسع النطاق بواسطة مسيرات على مطارات عسكرية في روسيا وصولا إلى سيبيريا. وقد أكدت موسكو في وقت لاحق أن "النيران اندلعت" في عدد من طائراتها.

وتطلق أوكرانيا بانتظام مسيرات باتجاه روسيا ردا على هجمات جوية يومية على أراضيها.