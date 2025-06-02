وتفيد بيانات اللجنة الانتخابية الوطنية بنيل المؤرخ القومي نافروتسكي 50.89% من الأصوات مقابل 49.11% لمنافسه تشاسكوفكسي المؤيد للاتحاد الأوروبي خلال الدورة الثانية من الانتخابات الأحد.

وتظهر النتائج الاستقطاب المسجل في هذا البلد العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وفوز نافروتسكي، البالغ من العمر 42 عاما والمعجب بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، من شأنه أن يعيق برنامج عمل حكومة دونالد توسك فيما يتعلق بالإجهاض وحقوق المثليين، وقد يؤدي إلى إحياء التوترات مع بروكسل بشأن قضايا سيادة القانون.