وأوضحت الوزارة أن "مجموعة قوات الشمال حررت بلدة ألكسييفكا في مقاطعة سومي، فيما تجاوزت خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية المجموعة 200 جندي" خلال آخر 24 ساعة.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن إجمالي الخسائر اليومية للجيش الأوكراني في مختلف المحاور وصل إلى نحو 1440 عسكريا خلال اليوم الماضي.

ووفقا لتقرير وزارة الدفاع الروسية، فإن خسائر القوات الأوكرانية كالتالي:

نحو 210 جنود في منطقة مسؤولية قوات "الغرب" في خاركيف ودونيتسك.

أكثر من 280 جنديا في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الجنوب" في دونيتسك.

أكثر من 280 جنديا في منطقة مسؤولية قوات مجموعة "الوسط" في دونيتسك.

نحو 155 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "الشرق" في دونيتسك وزابوريجيا.

85 جنديا في منطقة مسؤولية قوات "دنيبر" في زابوريجيا وخيرسون.

إصابة مرافق بنية تحتية لمطار عسكري ومؤسسة لإصلاح المعدات العسكرية وورشات لإنتاج الطائرات المسيرة الضاربة ومواقع لإطلاقها، ومستودعات ذخيرة، إضافة إلى نقاط انتشار مؤقت لقوات الجيش الأوكراني في 149 منطقة.

تدمير 7 قنابل جوية موجهة JDAM و100 طائرة مسيرة معادية.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق سيطرة القوات الروسية على بلدة "زيلونوي بولي" الواقعة في منطقة دونباس، وذلك بعد تنفيذ عملية نوعية شاركت فيها مجموعة من قوات الشرق.

وكانت روسيا تعرضت لهجوم أوكراني واسع النطاق بواسطة الطائرات المسيرة، استهدف مطارات في مناطق مورمانسك، وإيركوتسك، وإيفانوفو، وريازان، وأمور.

وأسفر الهجوم، الذي وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نتائجه بـ"الرائعة"، عن اشتعال النيران في عدد من الطائرات الروسية.