ونسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية إلى ميدينسكي قوله: "تلقى الوفد الروسي في وقت سابق من أوكرانيا نسختها من مذكرة التفاهم بشأن تسوية سلمية للصراع".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تحدث هاتفيا مع نظيره الأميركي ماركو روبيو، وناقشا خصوصا الجولة الجديدة من المحادثات مع أوكرانيا المقررة في إسطنبول، الإثنين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، الأحد، إن الوزيرين "ناقشا الوضع المتعلق بالأزمة الأوكرانية".

وتبادل المسؤولان "وجهات النظر حول مختلف المبادرات الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية، خصوصا خطط استئناف المفاوضات المباشرة بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول في الثاني من يونيو".

كما جرت المكالمة في اليوم الذي شهد هجوما أوكرانيا غير مسبوق بطائرات مسيّرة، استهدف مطارات عسكرية روسية.

وسبق أن أجرى لافروف وروبيو عدة محادثات هاتفية في الأسابيع الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد الوفدان الروسي والأوكراني محادثات في إسطنبول، الإثنين، بعد اجتماعهما الأول غير الناجح في 16 مايو الماضي.

والأحد دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى "وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط"، وهو ما ترفضه موسكو حتى الآن.

ويحاول الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بإنهاء النزاع بسرعة، دفع الجانبين للتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، لكن رغم الجهود الدبلوماسية فإن مواقف روسيا وأوكرانيا تبدو متباعدة في الوقت الراهن.

وقالت الوزارة الروسية، حسبما نقلت عنها وكالات أنباء رسمية، إن روبيو قدم "تعازيه الصادقة للضحايا المدنيين" في حادثي القطار الناجمين عن انهيار جسرين في روسيا الأحد.

وأفادت السلطات الروسية أن 7 أشخاص على الأقل قتلوا في الحادثين، موضحة أنها تحقق في شبهة أن يكونا "عملين إرهابيين".

وقع الحادثان في منطقتي كورسك وبريانسك المجاورتين لأوكرانيا، ولا توجد أدلة حتى الآن على ارتباط كييف بهما.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن السلطات "تجري تحقيقا معمقا للغاية"، وأضافت أنه "سيتم التعرف على الجناة دون أدنى شك ومعاقبتهم بالعقوبة التي يستحقونها".