وقال القائم بأعمال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا عبر تطبيق تيليغرام إن جسرا انهار في المنطقة في أثناء مرور قطار شحن فوقه.

وأضاف ألكسندر خينشتين المسؤول في منطقة كورسك بجنوب روسيا أن التفاصيل الأولية تشير إلى إصابة أحد سائقي القطار.

والمفارقة أن هذا ثاني جسر ينهار في روسيا خلال ساعات، حيث انهار جسر آخر في مقاطعة بريانسك مساء السبت.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن لجنة التحقيق قولها إن حادثي انهيار الجسرين في مقاطعتي بريانسك وكورسك الليلة الماضية، وقعا "نتيجة عمليتي تفجير".

وكانت وسائل إعلام روسية قد نقلت عن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية ألكسندر بوغوماز قوله إن الجسر الذي انهار لحظة مرور قطار ركاب تحته في منطقة فيغونيتشسكي "تعرض لتفجير".

وفي تصريح على قناة "روسيا 24"، أشار بوغوماز إلى "تعرض الجسر للتفجير أثناء مرور قطار تحته وعلى متنه 388 راكبا".

وأعلن بوغوماز أن عدد مصابي حادث انهيار جسر طريق سريع على سكة حديدية لحظة عبور قطار في منطقة فيغونيتشسكي ببريانسك، ارتفع إلى 69 شخصا، بينهم 3 مصابين بحالة خطيرة.

وأفاد بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "حتى هذه الساعة، بلغ عدد الضحايا 69 شخصا، بينهم 3 أطفال، 3 منهم في حالة خطيرة"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكان بوغوماز قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد مقتل سبعة أشخاص على الأقل إثر انهيار الجسر.

ووفق شركة سكك حديد موسكو فإن قطار ركاب انحرف عن مساره "بين كليموف وموسكو بسبب انهيار جسر فوق طريق نتيجة تدخل غير قانوني في عملية النقل".

وأظهرت صور نشرتها السلطات الروسية على الإنترنت جزءا منهارا من الجسر ومركبات قطار متضررة في موقع الحادث، حيث تم نشر فرق إنقاذ طوال الليل.