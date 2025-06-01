وفي تصريح على قناة "روسيا 24"، أشار بوغوماز إلى "تعرض الجسر للتفجير أثناء مرور قطار تحته وعلى متنه 388 راكبا".

وأعلن بوغوماز أن عدد مصابي حادث انهيار جسر طريق سريع على سكة حديدية لحظة عبور قطار في منطقة فيغونيتشسكي ببريانسك، ارتفع إلى 69 شخصا، بينهم 3 مصابين بحالة خطيرة.

وقال بوغوماز في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "حتى هذه الساعة، بلغ عدد الضحايا 69 شخصا، بينهم 3 أطفال، 3 منهم في حالة خطيرة"، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وكان بوغوماز قد أكد في وقت سابق من اليوم الأحد مقتل سبعة أشخاص على الأقل إثر انهيار الجسر.

ووفق شركة سكك حديد موسكو فإن قطار ركاب انحرف عن مساره "بين كليموف وموسكو بسبب انهيار جسر فوق طريق نتيجة تدخل غير قانوني في عملية النقل".

وأظهرت صور نشرتها السلطات الروسية على الإنترنت جزءا منهارا من الجسر ومركبات قطار متضررة في موقع الحادث، حيث تم نشر فرق إنقاذ طوال الليل.

جدير بالذكر أن منطقة الحادث تقع على بعد نحو 100 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.