وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن 3 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 28 آخرون، وفقًا للبيانات الأولية، جراء انهيار جسر للسيارات في منطقة بريانسك.

ونقلت وكالة تاس عن وزارة الصحة الروسية أن 17 مصابًا، بينهم طفل، تم نقلهم إلى المؤسسات الطبية في منطقة بريانسك، واثنان منهم في حالة خطيرة.

ماذا حدث؟

أعلن محافظ بريانسك، ألكسندر بوغوماز، عن انهيار جسر في منطقة فيغونيتشي بمقاطعة بريانسك، مما أسفر عن حادث مروري شمل قطار وسيارات.

وتعمل فرق الإطفاء والإنقاذ في موقع انهيار الجسر في منطقة بريانسك، وتم إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لوزارة الطوارئ الروسية.

وفي بيان قالت إدارة السكك الحديدية في موسكو إن انحراف قاطرة وعربات عن مسارها في منطقة بريانسك كان نتيجة تدخل غير قانوني في أنشطة النقل.

وذكرت قناتا "بازا" و"شوت" الروسيتان على تيليغرام أن قطار الركاب اصطدم بالجسر المنهار. وغالبا ما تنشر القناتان معلومات من مصادر في أجهزة الأمن وإنفاذ القانون.

وقالت قناة بازا إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجسر تعرض للتفجير، دون تقديم ما يدل على ذلك.