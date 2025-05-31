وقال رئيس هيئة الدفاع العامة بالقوات المسلحة الهندية، أنيل شوهان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ: "ليس المهم هو مسألة إسقاط المقاتلات ولكن السبب وراء إسقاطها، وما هي الأخطاء التي ارتكبت"، مشيرا إلى أن "العدد ليس مهما ".

ويعد هذا أول تصريح مباشر من مسؤول حكومي أو عسكري هندي بشأن مصير مقاتلات البلاد خلال أحدث موجة صراع مع باكستان.

وتتمتع باكستان بقدرات دفاع جوي متقدمة، تشمل مجموعة متنوعة من الأنظمة التي تغطي مختلف نطاقات الارتفاع والمدى.

وتدهورت العلاقات بين الجارتين المسلحتين نوويا منذ أن قتل مسلحون 26 شخصا في 22 أبريل في هجوم في الشطر الذي تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الهند وجّهت أصابع الاتهام إلى باكستان التي نفت الأمر نفيا قاطعا.

وتعتبر كشمير واحدة من أكثر بؤر النزاع توترا في جنوب آسيا، حيث خاضت الهند وباكستان 3 حروب منذ استقلالهما عام 1947، معظمها بسبب النزاع حول هذا الإقليم الجبلي الاستراتيجي.