كذلك حكمت المحكمة الجنائية في مرسيليا (جنوب) على جيلاني بدفع غرامة قدرها 2000 يورو، ومنعه من ممارسة الحقوق المدنية لخمس سنوات، وتسجيله على سجل مرتكبي انتهاكات إرهابية.

ودين بإعادة نشر فيديو في يوليو 2024 على حسابه الذي يتابعه أكثر من 11 ألف شخص، مرفقا بتعليق يصف هجوم حركة حماس الدامي في 7 أكتوبر 2023 بأنه "دفاع مشروع".

بعد هذا الحكم، أعلن بن جيلالي للصحافة أنه ينوي "بفخر" استئناف أنشطته كإمام الجمعة.

وكرر كلامه خلال جلسة استماع في أواخر مارس قائلا إن "النقل لا يعني الالتزام، ولم ألتزم بهذه التعليقات".

وقال "من البديهي أنه بمجرد أن تدافع عن الفلسطينيين، فأنت إما معاد للسامية وإما إرهابي"، مؤكدا أن "هذا لن يُسكتنا".

ويوصف بن جيلالي، وهو مواطن فرنسي، بأنه "ذو ميول سلفية إلى حد ما" ويحظى "بشعبية كبيرة بين الشباب المسلمين، وخصوصا بسبب اتقانه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي".