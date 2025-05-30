وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليوم الجمعة، أن القوات الروسية سيطرت على قرية كيندراشيفكا في مقاطعة خاركيف بشرق أوكرانيا.

وأضافت أنه "في الفترة من 24 إلى 30 مايو الجاري، ردًا على الهجمات الواسعة النطاق التي شنها نظام كييف باستخدام الطائرات المسيرة الضاربة والصواريخ الغربية الصنع على أهداف مدنية في الأراضي الروسية، نفذت القوات الروسية 5 ضربات جماعية بأسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة هجومية".

وتابع البيان أنه "نتيجة لذلك تضررت مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، والبنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات الأسلحة والذخيرة، ومواقع إنتاج وتخزين الطائرات المسيرة الهجومية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".

3 بلدات في دونيتسك

وتابع البيان: "بفضل العمليات الحاسمة، التي نفذتها وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، فإنه خلال الأسبوع، تم تحرير بلدة شيفتشينكو بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 3060 عسكريا، ودبابة و39 مركبة مدرعة قتالية و9 قطع مدفعية ميدانية".

وأضاف: "نتيجة للأعمال الحاسمة التي قامت بها وحدات مجموعة الشرق الروسية، تم تحرير بلدتي أوترادنوي وزيلينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار إلى أنه "خلال الفترة من 24 إلى 30 مايو (الجاري)، ألحقت قوات مجموعة الشرق الروسية، خسائر بالقوى البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو خسر أكثر من 1265عسكريا، ودبابة، و12 محطة حرب إلكترونية".

4 بلدات في سومي

وأوضح البيان أنه "على مدار أسبوع، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة ميغ-29 تابعة للقوات الأوكرانية، و30 قنبلة جوية موجهة من طراز جدام و16 صاروخًا متعدد الإطلاق من نوع هيمارس وتم إسقاط 1439 طائرة مسيرة".

وبحسب بيان الدفاع الروسية، فإنه "خلال هذا الأسبوع، حررت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، خلال عمليات هجومية نشطة، بلدات لوكنيا وفلاديميروفكا وبيلوفودي وكونستانتينوفكا في مقاطعة سومي، وألحقت الغارات الجوية والطائرات المسيرة ونيران المدفعية أضرارًا بالقوى البشرية والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية".

وأشار البيان إلى أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 1490 عسكريًا، ودُمرت 4 دبابات، و22 مركبة مدرعة قتالية و46 سيارة و37 مدفعًا ميدانيًا و6 مراكز للحرب الإلكترونية، و9 مستودعات للذخيرة.