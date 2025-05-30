تفصيلا، صرح سيرغي ليبيديف، منسق حركة العمل السري الموالية لروسيا، أن الجيش الروسي شنّ هجوما على القاعدة الجوية للقوات الأوكرانية في مقاطعة أوديسا.

وقال ليبيديف لوكالة "سبوتنيك": "أوديسا، 3 (ضربات) الساعة 19:51، 23:05، 0:00. إحدى الضربات على القاعدة الجوية، قوية، وذات انفجار قوي".

وأوضح ليبيديف أيضا أن "أفراد الجيش الروسي عطلوا تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه كراسنوارميسك وديميتروف، وذلك من خلال ضربة في الجزء الذي يسيطر عليه نظام كييف في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشار أيضا إلى أنه وفقا للبيانات الأولية، فإن ضربة روسية في الجزء الخاضع للسيطرة الأوكرانية من مقاطعة زابوريجيا، عطلت تناوب القوات الأوكرانية في اتجاه غولياي بوليي.

مُسيرات روسية تقصف ميناء إسماعيل

في كييف، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الجمعة إن القوات الروسية شنت هجوما بطائرات مسيرة خلال الليل استهدف بلدة أوكرانية على الحدود مع رومانيا العضو في حلف شمال الأطلسي.

واستهدف الهجوم بلدة إسماعيل، أكبر موانئ أوكرانيا على نهر الدانوب، وهو ميناء مهم للواردات الحيوية ويقع على الجانب الآخر من النهر من رومانيا.

وقال الحاكم الإقليمي أوليه كيبر إن فرعا لمكتب البريد دُمر في هجوم الطائرات المسيرة. ولم يذكر وقوع إصابات.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل. ولم يصدر تعليق بعد من روسيا.