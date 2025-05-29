وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في تصريح لصحافيين "نشكره على عمله. نشكره على إطلاق هيئة الكفاءة الحكومية، ستتواصل الجهود الرامية إلى تقليل الهدر والاحتيال والانتهاكات".

ويوم الأربعاء، أكد ماسك وضع حدا لمهمته خفض النفقات العامة، بعد أربعة أشهر على تجربة غير مسبوقة.

وجاء في منشور لماسك على منصته إكس "مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق"، مضيفا أنّ "مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، إذ ستصبح أسلوب حياة في كل الحكومة.

وتأتي مغادرة ماسك بعد يوم واحد فقط من انتقاده لأبرز تشريعات ترامب.

وتنص اللوائح الأميركية على أن مثل هؤلاء الموظفين محدودون بـ130 يوما من العمل، مما يعني أن ماسك كان عليه أن يتخلى عن منصبه بنهاية مايو، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

ومع ذلك، أشارت بعض التقارير الإعلامية إلى وجود احتمالات داخل دائرة الرئيس الأمريكي لتمديد فترة عمل ماسك عبر تحويله إلى دوام جزئي.

وكان دور ماسك كمستشار لترامب قد تقلص بالفعل في الأسابيع الأخيرة. وقبل أكثر من شهر، أعلن ماسك أنه سيكرس وقتا أقل "بشكل كبير" في مايو للعمل كخافض للتكاليف داخل الحكومة.

وبدلا من ذلك، قرر التركيز أكثر على شركته للسيارات الكهربائية (تسلا)، التي شهدت تراجعا في المبيعات في الأسابيع الأخيرة بسبب استياء عدد كبير من عملائها من دعم ماسك لسياسات ترامب.

وبعد إعلان ماسك تركيزه على تسلا، لم يحاول ترامب منعه، وقال: "علينا أن نتركه يذهب" لكي يركز على شركاته، والتي تشمل سبيس إكس وتسلا ومنصة إكس.