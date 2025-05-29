وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة العمليات الناجحة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، من تحرير قرية ستروييفكا في مقاطعة خاركوف".

وأضاف البيان: "نتيجة العمليات الناجحة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة الجنوبية الروسية، من تحرير قرية غناتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية" مشيرا إلى أن القوات الروسية استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك.

وأوضح البيان أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 240 عسكريا ومدرعات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، و3 مستودعات ذخيرة، ومستودع إمدادات.

وتابع البيان: "نتيجة العمليات الناجحة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، من تحرير قرية شيفتشينكو بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية"، واستهدفت القوات الروسية القوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 390 عسكريا ومدرعات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 قنابل من طراز جدام، و132 مسيرة أوكرانية".

كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مخبأ لراجمات الصواريخ "هيمارس" التابعة للجيش الأوكراني.

بحسب النشرة اليومية لوزارة الدفاع الروسية: