أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدتي شيفتشينكو بيرفوي وغناتوفكا في دونيتسك، وبلدة ستروييفكا في مقاطعة خاركيف.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة العمليات الناجحة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، من تحرير قرية ستروييفكا في مقاطعة خاركوف".
وأضاف البيان: "نتيجة العمليات الناجحة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة الجنوبية الروسية، من تحرير قرية غناتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية" مشيرا إلى أن القوات الروسية استهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك.
وأوضح البيان أن خسائر القوات الأوكرانية بلغت أكثر من 240 عسكريا ومدرعات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، وتم تدمير محطتين للحرب الإلكترونية، و3 مستودعات ذخيرة، ومستودع إمدادات.
وتابع البيان: "نتيجة العمليات الناجحة، تمكنت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، من تحرير قرية شيفتشينكو بيرفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية"، واستهدفت القوات الروسية القوات الأوكرانية في مناطق عدة من دونيتسك، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني أكثر من 390 عسكريا ومدرعات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 قنابل من طراز جدام، و132 مسيرة أوكرانية".
كذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت مخبأ لراجمات الصواريخ "هيمارس" التابعة للجيش الأوكراني.
بحسب النشرة اليومية لوزارة الدفاع الروسية:
- السيطرة على بلدات سترويفكا في مقاطعة خاركيف وغناتوفكا وشيفتشينكو بيرفويه في دونيتسك.
- خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات قوات "المركز" بلغت أكثر من 390 عسكريًا.
- أكثر من 200 عسكري خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات قوات "الغرب".
- أكثر من 185 عسكريا خسائر القوات الأوكرانية في منطقة عمليات قوات "الشمال".
- فقد العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "الجنوب" الروسية نحو 240 جنديا خلال يوم.
- فقد الجيش الأوكراني نحو 70 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات "دنيبر" الروسية.
- مجموعة قوات "الشرق" الروسية قضت على أكثر من 160 جنديا أوكرانيا خلال يوم.