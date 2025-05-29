وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماو نينغ إن "الولايات المتحدة ألغت بشكل غير منطقي تأشيرات الطلاب الصينيين بذريعة الأيديولوجيا والحقوق الوطنية"، مضيفة أن "الصين تعارض هذا بشدة وقد قدمت احتجاجا لدى الولايات المتحدة".

وتعهّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل يوم إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين الذين يعدون من أكبر مصادر الإيرادات للجامعات الأميركية.

وأفاد روبيو بأن الولايات المتحدة "ستُلغي بفعالية تأشيرات الطلاب الصينيين، بما في ذلك أولئك الذين تربطهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حسّاسة".

وأضاف "سنراجع أيضا معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق على جميع طلبات التأشيرات المستقبلية من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ".

ولطالما اعتُبر الشباب الصينيون غاية في الأهمية بالنسبة للجامعات الأميركية التي تعتمد على الطلاب الآتين من الخارج الذين يدفعون رسوم الدراسة كاملة.

وردّت الخارجية الصينية على الخطوة إذ قالت ماو إنها "ألحقت أضرارا كبيرة بالحقوق المشروعة ومصالح الطلاب الصينيين وأحدثت اضطرابات بالمبادلات الثقافية الطبيعية بين البلدين".

وأضافت أن "هذه الممارسة السياسية والتمييزية للولايات المتحدة كشفت أكاذيب ما يطلق عليها الحرية والانفتاح التي لطالما روجّت لها الولايات المتحدة، كما أنها تضر بصورة الولايات المتحدة نفسها على الصعيد الدولي وصورتها الوطنية ومصداقيتها الوطنية".