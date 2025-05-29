ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد من عملية تدمير مركز قيادة العمليات الخاصة للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف بضربة من صواريخ إسكندر وطائرة مسيرة، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

وقالت الدفاع في بيان: "نفّذ أطقم ’إسكندر-إم‘ التابعة للقوات المسلحة الروسية وطائرة ’غيران-2‘ المسيرة ضربةً مُركّبة على مركز قيادة الوحدة المشتركة لمركز قوات العمليات الخاصة ’الجنوب‘ التابع للقوات الأوكرانية في مقاطعة نيكولاييف. واستهدفت الضربة مركز القيادة الذي كان يتواجد فيه الأفراد، بما في ذلك قيادة الوحدة، بالإضافة إلى مستودع الذخيرة ومواقف المعدات".

وبحسب مشاهد الفيديو التي نشرتها الدفاع الروسية، تظهر لقطات مراقبة ميدانية دقة إصابة وانفجار مركز القيادة الأوكراني ومستودع الذخيرة والمعدات.

من ناحية ثانية، قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن الدفاعات الجوية اعترضت 48 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل، 30 منها فوق منطقة بيلغورود.