قررت محكمة اتحادية أميركية، الأربعاء، منع رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، من دخول حيز التنفيذ.
وقضت المحكمة أن الرئيس "تجاوز سلطاته"، بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري.
وكالات - أبوظبي
قررت محكمة اتحادية أميركية، الأربعاء، منع رسوم "يوم التحرير" التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، من دخول حيز التنفيذ.
وقضت المحكمة أن الرئيس "تجاوز سلطاته"، بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري.
وقضت المحكمة أن الرئيس "تجاوز سلطاته"، بفرض رسوم شاملة على الواردات من الدول التي تبيع للولايات المتحدة أكثر مما تشتري.