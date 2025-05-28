وقال رئيس منظمة الطاقة النووية الايرانية محمد إسلامي"إذا أثيرت قضايا وتم التوصل إلى اتفاق وتم أخذ مطالب إيران في الاعتبار، فإننا سنعيد النظر في احتمال قبول مفتشين أميركيين" من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وصرّح إسلامي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، قائلاً: إنّ نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل إلى طهران، وهو يقوم بزيارة المواقع المتبقية وفقًا للبيان الصادر في (مارس 2023).

وأضاف: "نأمل أن تتصرف الوكالة بشكل مهني، ونتمكن من اتخاذ خطوة نحو تسوية ملف الموقعين المتبقيين، وهذا ما وعد به المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي".

في السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الأربعاء، إن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني تسير في الاتجاه الصحيح. وعبر عن أمله في استمرار إحراز تقدم في المحادثات.

وشهدت روما قبل أيام الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأمريكية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، والتي بدأت أولى جولاتها في مسقط في 12 أبريل الماضي.

وتتمسك إيران بحقها في التخصيب السلمي لليورانيوم، فيما تضغط إسرائيل على الولايات المتحدة من أجل منع التخصيب تماماً في إيران.