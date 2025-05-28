وفيما يتعلق بحديث ترامب عن أن بوتين "يلعب بالنار" و"الأمور السيئة جدا" التي كان من الممكن أن تحدث لروسيا، كتب ميدفيديف باللغة الإنجليزية على منصة إكس "لا أعرف إلا شيئا واحدا سيئا جدا.. الحرب العالمية الثالثة. آمل أن يفهم ترامب هذا!"

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "ما لا يدركه فلاديمير بوتين هو أنه لولا وجودي، لكانت حدثت بالفعل أمور سيئة جدا لروسيا، وأنا أقصد ذلك تماما. إنه يلعب بالنار!"

وكان ترامب قال في منشور يوم الأحد إن بوتين "أصابه الجنون" بعد أن شن هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا.

وقال بوتين بعد اتصال استمر ساعتين مع ترامب الأسبوع الماضي إن روسيا مستعدة للعمل مع أوكرانيا على مذكرة حول اتفاق سلام مستقبلي.

وقال الرئيس الروسي إن جزءا من هذا العمل سيتمثل في تحديد تفاصيل وقف إطلاق نار محتمل، بما في ذلك إطاره الزمني.

السيطرة على قرى في سومي

ميدانيا، وخصوصا في مقاطعة سومي، كتب أوليه هريهوروف، حاكم المنطقة، على فيسبوك، يقول إن القرى نوفينكي وباسيفكا وفيسيليفكا وجورافكا احتلتها روسيا. وأضاف أنه تم إجلاء سكانها منذ فترة طويلة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، إنها استولت على قرية بيلوفودي القريبة، مما يعني تقدما إضافيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات.

ويقول مسؤولون أوكرانيون منذ أسابيع إن القوات الروسية تحاول التوغل في منطقة سومي التي تقع المدينة الرئيسية فيها على بعد أقل من 30 كيلومترا من الحدود.

وقال هريهوروف "يواصل العدو محاولات التقدم بهدف إقامة ’منطقة عازلة‘".