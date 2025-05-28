وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان على تطبيق تلغرام أن الهجمات وقعت بين الساعة التاسعة مساء ومنتصف الليل بتوقيت موسكو، مشيرة إلى أنها أُسقطت 59 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك على الحدود الأوكرانية، بينما اعتُرضت الطائرات الأخرى في 5 مناطق مختلفة.

وقال رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على تلغرام إن الدفاعات الجوية اعترضت 27 مسيرة أوكرانية أثناء توجهها إلى العاصمة الروسية.

وكتب يقول "تواصل وحدات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع صد هجمات الطائرات المسيرة المعادية".

وأضاف أن أطقم الإنقاذ تفحص شظايا على الأرض.

وأفاد حاكم منطقة بريانسك بعدم وقوع إصابات، لكنه قال إن منزلا و6 سيارات تضررت جراء الهجوم.

وفي منطقة سمولينسك، بالقرب من الحدود البولندية، أعلن حاكم المنطقة إسقاط 11 طائرة مسيرة، دون وقوع إصابات.

المسيرات الأوكرانية التي تم إسقاطها وتدميرها

بحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، من الساعة 21:00 مساء بتوقيت موسكو يوم 27 مايو حتى الساعة 00:00 من يوم 28 مايو، قامت وسائل الدفاع الجوي المناوبة بتدمير واعتراض 112 طائرة مسيّرة أوكرانية:

▪️ 59 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك،

▪️ 19 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود،

▪️ 13 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة تولا،

▪️ 10 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة كورسك،

▪️ 8 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة أوريول،

▪️ 3 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا.