ورفعت وزارة الخارجية الأميركية مستوى التحذير إلى "المستوى الثاني"، داعية المواطنين الأميركيين إلى توخي مزيد من الحذر عند السفر إلى إيطاليا، وذلك بسبب "مخاطر متزايدة تتعلق بالإرهاب"، حسب ما جاء في نص التحذير.

وكانت إيطاليا تصنف سابقا ضمن الدول التي ينصح فيها باتخاذ "الاحتياطات العادية"، وهو التصنيف الذي تتقاسمه أغلب الوجهات الأوروبية. غير أن تصاعد التهديدات "الإرهابية" دفع بالسلطات الأميركية إلى إدراجها ضمن قائمة الدول التي تستوجب "زيادة الحذر".

التحذير يشير إلى أن الهجمات الإرهابية قد تحدث بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، مستهدفة أماكن حيوية من بينها المواقع السياحية، مراكز النقل، الأسواق، الفنادق، المطاعم، المؤسسات الحكومية، ودور العبادة، إلى جانب التجمعات الرياضية والثقافية.

وتوصي الخارجية الأميركية المسافرين إلى إيطاليا بالبقاء على يقظة دائمة، ومتابعة الأخبار المحلية أولا بأول، فضلا عن التسجيل في برنامج "المسافر الذكي" (STEP) لتلقي التنبيهات من السفارة الأميركية. كما دعتهم إلى إعداد خطط بديلة تحسبا لأي طارئ قد يحدث أثناء الرحلة.

يذكر أن دولا أوروبية أخرى على غرار فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، والمملكة المتحدة تخضع بدورها لتحذير من نفس المستوى.

وتوجد أربع درجات لتحذيرات السفر الدولية: المستوى الأول: "اتبع الاحتياطات العادية"، المستوى الثاني: "اتبع مزيدا من الحيطة والحذر"، المستوى الثالث: "أعد النظر في السفر"، والمستوى الرابع: "لا تسافر".