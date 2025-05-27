من جانبه، أشار فيدان إلى ضرورة إنهاء الحرب في غزة ووقف العمليات الإسرائيلية في الضفة الغربية، كما شدد على أهمية إلغاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، معتبرا أن القيادة السورية تبذل جهودا كبيرة لمكافحة الإرهاب.

وأعرب الوزير التركي عن التزام بلاده بتقديم كل الدعم لإنجاح العملية التفاوضية بين روسيا وأوكرانيا، مؤكدا مناقشته مع بوتين الخطط المستقبلية للعمليات التفاوضية.

وبحسب وسائل إعلام تركية، فقد استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فيدان في العاصمة موسكو، وقد تم خلال اللقاء مناقشة آخر التطورات في سوريا، وكذلك جهود الوساطة التركية في الحرب الأوكرانية.

وتأتي هذه اللقاءات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتنامي الجهود الدبلوماسية لتخفيف الأزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا.