وأوضحت موسكو أن هجماتها الضخمة على أوكرانيا، والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصا في نهاية الأسبوع، كانت ردا على الهجمات الأوكرانية بمسيرات على روسيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن "كييف، بدعم من بعض الدول الأوروبية، قامت بسلسلة من الخطوات الاستفزازية لإفشال المفاوضات التي بدأتها روسيا"، مضيفة أن الجيش الروسي يضرب أوكرانيا "ردا على الهجمات الأوكرانية بمسيرات" على مدنيين روس.

كما أعلنت الوزارة، الثلاثاء، إسقاط 204 طائرات أوكرانية موجهة عن بُعد في يوم واحد.

من جانبه اعتبر الكرملين، الثلاثاء، أن الهجمات التي تشنها أوكرانيا ضد روسيا لا تسهّل عملية السلام.

كما أكد أن العمل متواصل بين روسيا والولايات المتحدة بشأن تبادل سجناء، مشيرا إلى أن "الأميركيين والرئيس دونالد ترامب متوازنون للغاية في تعاملهم مع التسوية في أوكرانيا".

وأكد الكرملين أن "انتقادات ترامب لن تؤثر على عملية تبادل الأسرى المخطط لها بين روسيا والولايات المتحدة".

ترامب ينتقد بوتين وزيلينسكي

كان ترامب قد وصف، الأحد، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بأنه "مجنون" بسبب الهجمات التي يشنها على المدن الأوكرانية، محذرا من أن أي محاولة من قبله للسيطرة على أوكرانيا كلها "ستؤدي إلى سقوط روسيا".

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: "كانت لدي دائما علاقة جيدة جدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن شيئا ما أصابه. لقد أصبح مجنونا تماما".

وأضاف: "قلت دائما إنه يريد أوكرانيا كلها وليس جزءا منها فقط، وربما يتضح أن هذا صحيح، ولكنه إن فعل، فسوف يؤدي ذلك إلى سقوط روسيا".

وأوضح ترامب أنه يفكر في فرض عقوبات جديدة على موسكو، لكنه وبخ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أيضا، قائلا إنه "لا يقدم أي خدمة لبلاده بحديثه بهذه الطريقة. كل ما يخرج من فمه يسبب المشكلات، ولا يعجبني ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف".

وجاء منشور ترامب على منصة تروث سوشيال تزامنا مع هجوم جوي روسي على أوكرانيا لليلة الثالثة على التوالي، وسماع أزيز طائرات مسيرة ودوي انفجارات ناتج عن دفاعات جوية مضادة للطائرات لساعات.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني، الثلاثاء، بأن روسيا أطلقت 355 طائرة مسيرة 9 صواريخ كروز على أوكرانيا الليلة الماضية، فيما قال المتحدث باسم القوات الجوية الروسية لرويترز إن الهجوم بالطائرات المسيرة هو الأكبر من نوعه الذي تشنه روسيا في الحرب حتى الآن.