وحصل ميلي على جائزة "جينيسيس" بقيمة مليون دولار في يناير تقديرا لدعمه لإسرائيل.

وبعد أن أجّل زيارة كانت مقررة في مارس، من المقرر الآن أن يتسلم الجائزة في حفل في الكنيست الإسرائيلي في 11 يونيو، ويلقي خطابا أمام البرلمان الإسرائيلي، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ويقول المنظمون إن ميلي سيتبرع بمبلغ الجائزة لإطلاق مبادرة تهدف إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل ودول أميركا اللاتينية، ومحاربة معاداة السامية في المنطقة.

وأشار منظمو الجائزة إلى أنهم كرموا ميلي بسبب تغييره لتاريخ الأرجنتين الطويل في التصويت ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، وتصنيفه جماعتي حماس وحزب الله كجماعات إرهابية، وإعادة فتح التحقيقات في تفجيرات استهدفت أهدافا يهودية وإسرائيلية في الأرجنتين خلال التسعينيات.