ويعاني اثنان من بين المصابين من جروح خطيرة، فيما تم تقديم الإسعافات لـ20 شخصا آخرين في موقع الحادث.

وتم اعتقال رجل بريطاني (53 عاما) في مكان الحادث.

وقال شهود عيان إن السائق اندفع بسرعة وسط الحشود التي اصطفت على طول مسار الاحتفال، ودهس عددا من الأشخاص قبل أن تتوقف السيارة.

وعندما اندفع الحشد نحو السيارة وبدأوا في تحطيم نوافذها، قام السائق بتسريع السيارة مرة أخرى ودهس مزيدا من الأشخاص.

الحادث ليس إرهابيا

من جانبها، عبرت الشرطة البريطانية عن اعتقادها بأن واقعة دهس حشد من مشجعي كرة القدم في ليفربول بسيارة اليوم كانت حادثا معزولا وليس لها علاقة بالإرهاب.

وقالت جينيفر سيمز، مساعدة رئيس شرطة ميرسيسايد، في مؤتمر صحفي: "ما يمكنني أن أخبركم به هو أننا نعتقد بأنه حادث منعزل، ولا نبحث حاليا عن أي شخص آخر له علاقة به".