ونفى المسؤول الإيراني البارز في الفريق المفاوض، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في تصريح لوكالة أنباء تسنيم الإيرانية: "ما أُشيع بشأن تضمن المقترح العُماني بندا ينص على التوقف المؤقت لمدة 6 أشهر عن التخصيب".

وقال المسؤول: "لن يتوقف التخصيب تحت أي ظرف من الظروف، كما أن المقترح العُماني يتضمن الاعتراف بحق إيران في التخصيب".

وتطالب الولايات المتحدة أن توقف الحكومة الإيرانية بشكل كامل تخصيب اليورانيوم والذي تنظر إليه واشنطن بوصفه إجراء ضروريا لمنع تطوير الأسلحة النووية بشكل دائم.

وترفض طهران هذا الطلب، لكنها أظهرت استعدادها لفرض قيود على البرنامج النووي مرة أخرى والسماح بفرض ضوابط أكثر صرامة.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في وقت سابق من الشهر الجاري أن بلاده قدمت اقتراحا إلى إيران، مع استمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

غير أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد أن طهران لم تتلق أي مقترح مكتوب من أميركا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

يشار إلى أن الولايات المتحدة وإيران اجريتا 5 جولات من المفاوضات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي.