وقال بيسكوف في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام روسية: "إذا اتُخذت هذه القرارات بالفعل، فإنها تتعارض تماما مع تطلعاتنا للدخول في تسوية سياسية، وبالتالي فإنه قرار خطير جدا".

تصريحات بيسكوف جاءت ردا على ما قاله المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي أكد أن الأسلحة التي تقدّمها بلاده لأوكرانيا لا تخضع لأي قيود من حيث المدى، وهو موقف وصفه أحد المسؤولين الحكوميين الألمان بأنه لا يُمثل تغييرا في السياسة الرسمية.

من جانبه، شدد فريدريش ميرتس على التزام حكومته بمواصلة الدعم العسكري لأوكرانيا، لافتا إلى أن رفع القيود على مدى الأسلحة يعني أن بإمكان القوات الأوكرانية الآن استهداف مواقع عسكرية داخل روسيا.

وأضاف في كلمة له خلال منتدى WDR الأوروبي: "هذا الأمر لم يكن ممكنا قبل فترة قصيرة، ومع بعض الاستثناءات، لم تلجأ أوكرانيا إلى ذلك حتى مؤخرًا".

يذكر أنه في بداية الحرب، امتنع الغرب عن تزويد أوكرانيا بأسلحة بعيدة المدى لتجنّب تصعيد الصراع؛ غير أن بريطانيا وفرنسا زوّدتا كييف لاحقا بصواريخ كروز من طراز "ستورم شادو / سكالب".