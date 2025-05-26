وقالت الشرطة، إنها تلقت اتصالا بعيد الساعة السادسة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) "عقب ورود أنباء عن وقوع تصادم بين سيارة وعدد من المشاة" في وسط مدينة ليفربول.

واعتقلت الشرطة رجلا يعتقد أنه صدم بسيارته عددا من المارة، بينما لم تحدد حتى الآن ما إذا سقط ضحايا.

ورأى صحفي في وكالة فرانس برس أربعة أشخاص على الأقل ينقلون على حمالات.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة إن السائق "بريطاني أبيض عمره 53 عاما وهو من منطقة ليفربول"، مضيفة "نطالب المواطنين بعدم إطلاق التكهنات".

وتابعت: "التحقيقات جارية للكشف عن طبيعة الظروف التي أدت للحادث".

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: "المشاهد في ليفربول مروعة".

وأضاف: "أود أن أشكر الشرطة وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة والمستمرة لهذه الحادثة المروعة".

وتابع: "سأبقى على اطلاع دائم بالتطورات، وأطلب منا منح الشرطة المساحة اللازمة للتحقيق".

وأظهرت مشاهد نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيارة داكنة اللون تنحرف عن الطريق باتجاه الحشود الكبيرة.

ووقع الحادث بعد خروج عشرات الآلاف من جماهير فريق ليفربول إلى وسط المدينة للاحتفال بفوز فريقهم بلقب الدوري الانجليزي، ومشاهدة لاعبي الفريق وهم يرفعون كأس البطولة ويستقلون حافلتين تحمل لافتات عليها عبارة "الكأس لنا مرة أخرى".