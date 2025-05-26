وذكرت خلال مقابلة مع برنامج "فوكس أند فريندز" على قناة "فوكس نيوز": "أرسلني الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى هنا خصيصا لإجراء محادثة مع رئيس الوزراء عن كيفية سير هذه المفاوضات ومدى أهمية أن نبقى متحدين ونترك هذه العملية تسير على ما يرام".

وأضافت: "كانت محادثة صريحة للغاية".

واختتم الوفدان الإيراني والأميركي الجولة الخامسة من المحادثات في روما الأسبوع الماضي، وهناك مؤشرات على تحقيق بعض التقدم المحدود.

ومثّل الولايات المتحدة في المحادثات التي جرت في روما المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية مايكل أنتون.

وتبحث الدولتان كيفية كبح برنامج إيران النووي مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران.