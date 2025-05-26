ووفق الكرملين فإن تصريحات ترامب "قد تكون بسبب عبء عاطفي زائد"، لكنه شكر الرئيس الأميركي على مساعدته في بدء مفاوضات السلام الخاصة بأوكرانيا.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين حين سُئل عن تصريحات ترامب بشأن بوتين "نحن ممتنون حقا للأميركيين وللرئيس ترامب شخصيا لمساعدتهم في تنظيم وإطلاق عملية التفاوض هذه".

وأضاف "بالطبع، وفي نفس الوقت، هذه لحظة حاسمة للغاية، والتي ترتبط بالطبع بالعبء العاطفي الزائد على الجميع بشكل مطلق وردود الفعل العاطفية".

وكان ترامب قد قال إن بوتين "أصيب بالجنون التام" بإطلاق العنان لأكبر هجوم جوي في الحرب بأوكرانيا، مضيفا أنه يدرس فرض عقوبات جديدة على موسكو، رغم أنه وبخ أيضا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال: "كانت لدي دائما علاقة جيدة جدا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكن شيئا ما أصابه. لقد أصبح مجنونا تماما".

وتابع: "قلت دائما إنه يريد أوكرانيا كلها وليس جزءا منها فقط، وربما يتضح أن هذا صحيح، ولكنه إن فعل، فسوف يؤدي ذلك إلى سقوط روسيا".