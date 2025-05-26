وكان ترامب أكثر تفاؤلا بشكل ملحوظ من الوسيط العُماني للمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، الذي قال يوم الجمعة إن الدولتين أحرزتا تقدما "جزئيا ولكن غير حاسم" في الجولة الخامسة من المفاوضات في روما.

وقال ترامب للصحفيين في شمال نيوجيرسي بعد مغادرته نادي الغولف، حيث قضى معظم عطلة نهاية الأسبوع: "لقد أجرينا محادثات جيدة جدا مع إيران. ولا أعرف ما إذا كنت سأخبركم بشيء جيد أو سيء خلال اليومين المقبلين، لكن لدي شعور بأنني قد أخبركم بشيء جيد".

وأضاف: "لقد أحرزنا تقدما حقيقيا، تقدما جادا" في المحادثات التي جرت يومي السبت والأحد.

وتابع ترامب: "دعونا نرى ما سيحدث، لكنني أعتقد أننا قد نحصل على بعض الأخبار الجيدة على جبهة إيران".

ومثّل الولايات المتحدة في المحادثات التي جرت في السفارة العُمانية في روما المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير تخطيط السياسات بوزارة الخارجية مايكل أنتون.

وتبحث الدولتان كيفية كبح برنامج إيران النووي مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران.