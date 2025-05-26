وأفادت وسائل إعلام أميركية وإسرائيلية أن الرئيس دونالد ترامب أرسل نويم إلى القدس عقب مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع الماضي.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء في بيان مقتضب مساء الأحد أن السفير الأميركي مايك هاكابي رافق نويم في اجتماعها مع نتنياهو.

وأضاف البيان أن نويم أعربت خلال الاجتماع عن "دعمها الثابت لرئيس الوزراء ودولة إسرائيل"، وعن تقديرها "لإدارته للحرب" في غزة.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تصعّد فيه إسرائيل هجومها على غزة في جهد متجدد كما تصفه للقضاء على حماس.

وفي وقت سابق، زارت نويم وهاكابي حائط المبكى حيث كانت تقام احتفالات مبكرة بمناسبة "يوم القدس" الإثنين.

ويعد هذا العيد ذكرى ما تعتبره إسرائيل إعادة توحيد القدس تحت سلطتها بعد أن استولت قواتها على الجزء الشرقي من المدينة في حرب عام 1967.

وأعلن مكتب نتنياهو ايضا أنه التقى أيضا بالسناتورة الأميركية الديمقراطية جاكي روزين في وقت سابق من اليوم.