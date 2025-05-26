وسبق أن قالت بيونغيانغ إنها بدأت تحقيقا شاملا في "الحادث"، الذي تسبب في خسارة السفينة لتوازنها أثناء تدشينها، الأمر الذي أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة الحربية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون موجودا أثناء وقوع الحادث، ووصفه بأنه "عمل إجرامي".

وقالت وكالة الأنباء المركزية إن "العمل على استعادة توازن السفينة الحربية بالكامل يجري بنشاط... وفقا للإطار الزمني".

أول إجراء عقابي

وفي وقت سابق، اعتقلت السلطات في كوريا الشمالية 3 أشخاص، على خلفية حادث أدى إلى فشل تدشين سفينة حربية جديدة الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وأعلنت بيونغيانغ عن وقوع "حادث خطير"، الأربعاء، خلال تدشين مدمرة حديثة البناء تزن 5 آلاف طن في مدينة تشونغجين الساحلية الشرقية، مما أدى إلى تحطم أجزاء من قاع السفينة.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن المعتقلين هم كانغ جونغ شول كبير المهندسين في حوض بناء السفن في تشونغجين، وهان كيونغ هاك رئيس ورشة بناء الهياكل، وكيم يونغ هاك نائب مدير الشؤون الإدارية.

وذكر تقرير الوكالة أن المعتقلين الثلاثة "مسؤولون عن الحادث".