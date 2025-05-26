وأضاف في تصريحات للصحفيين في مطار موريستاون في نيوجيرسي أثناء تأهبه للعودة إلى واشنطن "لا أعلم ماذا دهاه. ماذا حدث له بحق الجحيم؟ أليس كذلك؟ إنه يقتل الكثير من الناس. أنا لست سعيدا بذلك".

جاءت تعليقات ترامب ردا على قصف روسي باستخدام 367 من الطائرات المسيرة والصواريخ على مدن أوكرانية شملت العاصمة كييف أثناء الليل وفي الساعات الأولى من الأحد، في أكبر هجوم جوي منذ بداية الحرب. وأسفر الهجوم عن مقتل 12 على الأقل وإصابة العشرات.

ويحاول ترامب إقناع الطرفين بالموافقة على وقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 سنوات في أوكرانيا، وتحدث لأكثر من ساعتين مع بوتين قبل أيام.

وطرح إمكانية فرض المزيد من العقوبات على روسيا ردا على الهجمات المستمرة.

وقال ترامب: "لطالما كنت على وفاق معه، لكنه يرسل الصواريخ إلى المدن ويقتل الناس، ولا يعجبني ذلك على الإطلاق".