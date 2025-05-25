وأصدر رئيس مكتب السياسات في وزارة الدفاع الكورية الشمالية بيانا نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، ادعى فيه أن "ضمان أمن البر الرئيسي الأميركي" يعتمد على التخلي عن "التهديدات العسكرية والمحاولات العدوانية" ضد الدول الأخرى، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وأكد البيان أن الجيش الأميركي يواصل الترويج لفكرة وجود خطر كوري شمالي على الأراضي الأميركية، بينما يعمل في الوقت نفسه على تعزيز ترسانته العسكرية بشكل غير مسبوق.

وجاء في البيان: "في الآونة الأخيرة، يصر الجيش الأميركي على التحريض على إثارة وجود ’تهديد‘ من كوريا الشمالية للبر الرئيسي الأميركي، في الوقت الذي يحاول فيه زيادة تراكم الأسلحة على أوسع نطاق".

وأضاف البيان أن المسؤولين العسكريين الأميركيين "يفتعلون المشاكل مع التدابير الدفاعية الذاتية لكوريا الشمالية لتعزيز قوتها النووية في عدة مناسبات، ويطلقون دون تردد تصريحات استفزازية تلمح إلى إمكانية نشوب حرب مع كوريا الشمالية"، بحسب ما ذكرته يونهاب.

واستشهد البيان بالتجربة الأميركية الأخيرة لصاروخ باليستي عابر للقارات، وقال البيان إن "طريقة التفكير غير المنطقية" هي أن الإجراءات العسكرية الأميركية تعتبر دفاعية، بينما يُنظر إلى تصرفات الشمال على أنها تهديد.

وأضاف البيان: "إن التهديد العسكري غير المعقول والابتزاز واستعراض القوة العسكرية من جانب الولايات المتحدة هي التي تسببت في ’التهديد الخارجي‘ للبر الرئيسي للولايات المتحدة الأميركية وأدت إلى تصعيده باطراد".

وقال البيان أيضا إن كوريا الشمالية تبذل "جهودا متواصلة وعملية" لتطوير رادع حربي ضد عدم الاستقرار الأمني الناتج عن تعزيز الأسلحة النووية الأميركية.