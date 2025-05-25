مقتل 3 بضربات روسية في منطقة كييف

في كييف، أفاد مسؤول أوكراني، اليوم الأحد، أن ضربات روسية قتلت 3 أشخاص في منطقة العاصمة كييف ليلا.

وقال ميكولا كلاشنيك، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية، في منشور على تلغرام "للأسف، قتل 3 أشخاص الليلة الماضية نتيجة هجوم للعدو في منطقة كييف".

وفي وقت سابق الأحد، قال مسؤولون أوكرانيون إن ما لا يقل عن 10 أشخاص أصيبوا في هجمات روسية بمسيرات خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف والمناطق المحيطة بها.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو إن حطام مسيرة سقطت أصاب سكنا طلابيا، بينما تضرر منزل في حادث آخر.

وحذر من استمرار الخطر وحث السكان على البقاء في الملاجئ.

وقال تيمور تكاشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للمدينة، إن عشرات المسيرات الانتحارية حلقت فوق كييف. وكتب على تلغرام أنه تم نشر الدفاع الجوي لصد الهجمات.

كما تم الإبلاغ عن هجمات بمسيرات روسية في خاركيف في الشرق، وميكولاييف في الجنوب، ومدينة أوديسا الساحلية.

وفي الليلة السابقة، أصيب ما لا يقل عن 15 شخصا بعد هجمات روسية بمسيرات على كييف.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه تم تسجيل 250 هجوما بمسيرات وغارات جوية بـ 14 صاروخا باليستيا.

إسقاط 95 مسيرة أوكرانية خلال 4 ساعات فقط

على الجانب الآخر، قالت روسيا إنها تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في وقت مبكر اليوم الأحد، مضيفة أنه جرى اعتراض أو تدمير نحو 100 منها بعضها كان يستهدف العاصمة موسكو.

وذكرت وزارة الدفاع أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت أو دمرت 95 طائرة مسيرة خلال 4 ساعات فقط. شمل ذلك اثنتين كانتا تتجهان نحو موسكو، لكن معظم الطائرات كانت تحلق فوق مناطق وسط وجنوب البلاد.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية "أنه تم تدمير 30 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و20 مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و17 فوق منطقة كورسك، و16 فوق أوريول، و5 فوق مقاطعة كالوغا، و4 فوق منطقة تولا، كما سقطت طائرتان أخريتان فوق أراضي مقاطعة موسكو وواحدة فوق شبه جزيرة القرم".

وفي وقت لاحق، كتب سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو على تطبيق تلغرام أن عدد الطائرات التي جرى تدميرها أو اعتراضها قرب العاصمة ارتفع إلى 11.

وتسبب نشاط الطائرات المسيرة إلى إغلاق 3 مطارات في موسكو لبعض الوقت.

ومنذ يوم الأربعاء، 21 مايو، أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 107 طائرات مسيرة أوكرانية حاولت الاقتراب من أجواء العاصمة الروسية.

وفي الأيام الأخيرة، كثّف نظام كييف هجماته بالطائرات المسيّرة على الأراضي الروسية، بما في ذلك استهداف العاصمة موسكو.