وقالت القوات الجوية الأوكرانية، السبت، إن روسيا أطلقت 14 صاروخا بالستيا و250 طائرة مسيّرة هجومية خلال الليل، مضيفة أنها أسقطت 6 صواريخ و245 طائرة.

وقال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاشينكو: "أكثر من 12 طائرة مسيرة معادية تحلق في المجال الجوي المحيط بالعاصمة".

وأضاف عبر تطبيق "تلغرام": "هناك طائرات جديدة تقترب أيضا. تم التعامل مع بعض الطائرات المسيرة فوق كييف والمناطق المحيطة بها. لكن الطائرات الجديدة لا تزال تدخل أجواء العاصمة".

وتابع: "لن تكون الليلة سهلة. هناك تهديد من استخدام العدو عددا كبيرا من الطائرات المسيّرة والصواريخ من طائرات استراتيجية".

وأشار إلى سقوط حطام على مبنى سكني من 5 طوابق في منطقة غولوسيفسكي.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن المدينة "تتعرض لهجوم، لكن قوات الدفاع الجوي تعمل"، مطالبا السكان بـ"البقاء في ملاجئ".

وتأتي هذه الهجمات المتتالية ليلا في وقت تسعى به روسيا وأوكرانيا إلى تنفيذ أكبر عملية تبادل لأسرى، منذ بدء الهجوم الروسي في فبراير 2022.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن الهجمات مؤشر على أن موسكو "تطيل أمد الحرب"، مجددا مطالبته بفرض عقوبات عليها.

وباشرت روسيا وأوكرانيا تبادلا لعدد قياسي للأسرى، ينبغي أن يشمل ألف أسير من كل جانب على 3 أيام.

والسبت أعلنت كييف وموسكو تبادل 307 أسرى من كل جانب، وشملت المرحلة الأولى من عملية التبادل الجمعة 270 عسكريا و120 مدنيا من كل طرف.

ومن المقرر أن تجرى الأحد المرحلة الثالثة من هذا التبادل، الذي يعد الأكبر منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.