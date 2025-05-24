وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت 14 صاروخا باليستيا على البلاد خلال الليل، إضافة إلى 250 طائرة مسيرة بعيدة المدى.

وأضافت أن كييف كانت الهدف الرئيسي لتلك الهجمات، بحسب ما ذكر رويترز.

وكان كييف وضعت، اليوم السبت، في حالة تأهب اثر هجوم روسي بمسيرات وصواريخ استهدف العاصمة الأوكرانية، وفق ما أعلن رئيس بلديتها فيتالي كليتشكو، وبعد أن أفاد صحفيو من وكالة فرانس برس عن سماع دوي انفجارات.

وجاء في منشور لكليتشكو على تلغرام "انفجارات في العاصمة. تم تفعيل الدفاعات الجوية. المدينة والمنطقة تتعرض لهجوم مركّب يشنه العدو".

من جهتها، قالت القوات الروسية إن أوكرانيا استهدفتها بـ788 طائرة مسيرة وصاروخ منذ الثلاثاء، جرى إسقاط 776 منها.

وجاء في بيان لاحق لوزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي أسقطت جنوب غربي البلاد 94 مسيرة، منها 64 في مقاطعة بيلغورود و24 في مقاطعة بريانسك و2 في مقاطعة كورسك و2 في مقاطعة ليبيتسك و1 في مقاطعة فورونيج، و1 في مقاطعة تولا.