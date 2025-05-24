وجاء في منشور لكليتشكو على تلغرام "انفجارات في العاصمة. تم تفعيل الدفاعات الجوية. المدينة والمنطقة تتعرض لهجوم مركّب يشنه العدو".

وقال كليتشكو إن 8 أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجوم "الكبير"، مضيفا أن اثنين من الجرحى نقلا إلى المستشفى بينما يتلقى الآخرون العلاج في مكان الحادث.

وأطلقت القوات الجوية الأوكرانية تحذيرا من صواريخ بالستية متّجهة نحو العاصمة.

وأفاد رئيس الإدارة المدنية والعسكرية في العاصمة تيمور تكاتشينكو عن اندلاع حريقين في منطقة سفياتوتشينسكي وسقوط حطام صاروخي في منطقة أوبولونسكي وحطام طائرة مسيرة على مبنى سكني في منطقة سولوميانسكي.

وقالت السلطات الأوكرانية إن صواريخ روسية قتلت شخصين وأصابت عدة أشخاص آخرين في مدينة أوديسا الساحلية الجمعة.

من جهتها، قالت القوات الروسية إن أوكرانيا استهدفتها بـ788 طائرة مسيرة وصاروخ منذ الثلاثاء، جرى إسقاط 776 منها.

وجاءت الهجمات مع بدء أوكرانيا وروسيا عملية تبادل للأسرى الجمعة ستكون في حال اكتمالها أكبر عملية تبادل منذ أن بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل أكثر من 3 سنوات.

وأعلن الطرفان الجمعة عن تبادل 390 شخصا من كل جانب، في "المرحلة الأولى"، على أن تستمر العملية السبت والأحد.

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة أن بلاده ستسلم أوكرانيا وثيقة تتضمن شروطها لإنهاء هجومها الذي بدأته في 2022.