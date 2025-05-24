وتحطمت طائرة خاصة فى سان دييغو في ساعة مبكرة من الخميس، حسبما ذكرته السلطات.

وفي وقت سابق من الجمعة، قال مسؤولون أميركيون إن الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة يعتقد أنهم لقوا حتفهم إثر تحطمها.

وقال دان إيدي مساعد رئيس إدارة الإطفاء في سان دييغو لدى سؤاله عما إذا كان هناك أي ناجين: "لا أعرف في هذه المرحلة، لكن لا أعتقد ذلك".

وأضاف أن السلطات ستحقق فيما إذا كانت الطائرة اصطدمت بخط نقل كهرباء.

والطائرة المحطمة من طراز "سيسنا"، وأسفر الحادث عن تصاعد ألسنة اللهب في شارع سكني بالمدينة الواقعة غربي الولايات المتحدة.

وذكرت إدارة الإطفاء أنه سرعان ما تم احتواء معظم الحرائق، بينما دمرت أو تعرضت لأضرار 10 منازل على الأقل، واندلعت النيران في عدة سيارات.

وأوضح إيدي: "عندما اصطدمت الطائرة بأرض الشارع، ولدى تسرب الوقود منها شب حريق بكل السيارات التي كانت على جانبي الشارع. يمكنكم مشاهدة احتراق جميع السيارات على جانبي الشارع".