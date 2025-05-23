وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن امرأةً أُلقي القبض عليها في موقع الحادث. وأكدت شرطة هامبورغ لاحقا اعتقالها، لكنها لم تُفصح بعد عن مزيد من المعلومات حول هوية المهاجمة المزعومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ثلاثة من الضحايا في حالة حرجة، وثلاثة آخرين مصابون بجروح خطيرة، وستة أشخاص بجروح طفيفة.

ولم تعرف بعد دوافع الموقوفة.

يأتي الحادث بعد نحو يوم واحد من مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في الولايات المتحدة بالرصاص بالقرب من المتحف اليهودي بواشنطن.

وأوردت الشرطة أن المشتبه به هو إلياس رودريغيز (31 عاما) من شيكاغو، وقد ردد شعارا مؤيدا للفلسطينيين بعد إطلاق النار. ووجهت إليه تهمة القتل الخميس.