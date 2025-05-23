وأكد عراقجي، أنه حال "إصرار أميركا على التخصيب الصفري لليورانيوم، لن يكون هناك اتفاق" مشددا على أنه "حان الوقت لاتخاذ القرار".

وقبيل مغادرته إلى روما، قال عراقجي في تغريدة له على منصة "إكس": "عشية سفري إلى روما للجولة الخامسة من المفاوضات غير المباشرة مع أميركا... معادلة التوصل إلى اتفاق ليست معقدة: سلاح نووي صفر = لدينا اتفاق .. تخصيب صفر = لا اتفاق"، وفقا لوكالة أنباء مهر الإيرانية.

وأضاف عراقجي: "لقد حان وقت اتخاذ القرار".

وأشارت الوكالة إلى أن وزير الخارجية رئيس الوفد التفاوضي الإيراني، غادر صباح اليوم الجمعة، على رأس وفد سياسي يضم خبراء قانونيين وسياسيين ومصرفيين وماليين، إلى روما لإجراء الجولة الخامسة من هذه المحادثات مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف.

وتطالب الولايات المتحدة أن توقف الحكومة الإيرانية بشكل كامل تخصيب اليورانيوم والذي تنظر إليه واشنطن بوصفه إجراءً ضروريا لمنع تطوير الأسلحة النووية بشكل دائم.

وترفض طهران هذا الطلب، لكنها أظهرت استعدادها لفرض قيود على البرنامج النووي مرة أخرى والسماح بفرض ضوابط أكثر صرامة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرّح الأسبوع الماضي أن بلاده قدمت اقتراحا إلى إيران، مع استمرار المفاوضات بين الجانبين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

غير أن عراقجي، أكد أن طهران لم تتلقَّ أي مقترح مكتوب من أميركا، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة وإيران أجريتا أربع جولات من المفاوضات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي.