وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمّرت 105 مسيّرات أوكرانية" في المجموع.

من جهته، كتب رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين على منصة تليغرام أن "أجهزة الإغاثة تعمل في المواقع التي سقط فيها أجزاء حطام".

مساء، أشار رئيس البلدية إلى أن 11 مسّيرة جديدة تم اعتراضها لدى اقترابها من المدينة.

من جهته، أشار سلاح الجو الأوكراني إلى أن روسيا أطلقت ليلا "128 مسيّرة هجومية" تم اعتراض أكثر من 112 منها.

ويطلق الجيش الأوكراني بانتظام مسيّرات محمّلة متفجرات باتجاه الأراضي الروسية ردا على الضربات الروسية التي تستهدف أراضيه يوميا منذ أكثر من 3 سنوات، إلا أن موسكو نادرا ما تُقصف.

وتم تعليق الرحلات في مطارات عدة في العاصمة الروسية، الخميس، وفق وكالة الطيران المدني الروسية، بما في ذلك مطار شيريميتييفو الدولي الرئيسي، فضلا عن مطارات فنوكوفو ودوموديدوفو وجوكوفسكي.

إلى الآن، يرفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوات كييف وواشنطن والأوروبيين لوقف إطلاق نار مستدام.

تسيطر روسيا حاليا على نحو 20 بالمئة من أراضي أوكرانيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمّتها في العام 2014.

تقدّر حصيلة القتلى بعشرات الآلاف، وقد دفعت المعارك ملايين الأوكرانيين إلى الفرار من مدن وقرى شرق البلاد وجنوبها.