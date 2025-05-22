وأعلنت النيابة العامة السويدية، في بيان، أنها تعتزم توجيه اتهامات لمواطن سويدي يبلغ من العمر 32 عاما في 27 مايو بارتكاب "جرائم حرب وجرائم إرهابية خطيرة في سوريا".

صدر حكم على أسامة كريم لتورطه في هجمات باريس عام 2015 وهجمات بروكسل عام 2016.

واحتجز تنظيم داعش في يناير 2015 الطيار الكساسبة بعد أن سقطت طائرته في محافظة الرقة السورية خلال مشاركتها بإحدى غارات التحالف ضد التنظيم.

والكساسبة ابن محافظة الكرك الواقعة جنوب غربي الأردن، وهو من مواليد 29 مايو 1988، وأنهى دراسته الثانوية في الكرك ثم التحق بكلية الحسين الملكية للطيران الحربي.

وتخرج الكساسبة عام 2009 ليلتحق بطياري سلاح الجو الملكي الأردني، وحصل على رتبة ملازم أول في 2014، ووفقا لزملائه كان الكساسبة من أكثر الطيارين في سلاح الجو خبرة وتميزا، كما عرف بالتزامه الديني وتفوقه الدراسي.

والكساسبة كان واحدا من طياري الجيش الأردني الذين أسندت لهم مهمة تسديد ضربات ضد "داعش" في العراق وسوريا، كون الأردن جزءا من التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي.