وأضاف غولان أن "حكومة نتنياهو تقوم بتأجيج معاداة السامية، والكراهية تجاه إسرائيل، ما ينتج عنه عزلة دبلوماسية غير مسبوقة وتعريض كل يهودي في العالم للخطر".

وشدد قائلا: "سنستبدلهم ونعيد الأمن لجميع اليهود، في إسرائيل وفي أنحاء العالم".

وتابع: "أشاطر العائلات حزنها، وأدعم جميع موظفي الخارجية الإسرائيلية".

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن صدمته من الهجوم الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.

وذكر نتنياهو أنه "مصدوم من جريمة القتل المروعة المعادية للسامية لاثنين من موظفي سفارة إسرائيل بواشنطن".

وأكد أنه: "سيتم تعزيز الأمن في السفارات الإسرائيلية حول العالم".

واعتبر أن: "إطلاق النار في واشنطن دليل على (التحريض العنيف) ضد إسرائيل".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "التحريض ضد إسرائيل والاتهامات الباطلة أمور يجب أن تتوقف".

وعبّر وزير الخارجية الإسرائيلي عن "قلقه البالغ" بشأن إمكانية وقوع حوادث أمنية في إسرائيل مستقبلا.

وأدان الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الخميس هجوم إطلاق النار في واشنطن مؤكدا أن "الإرهاب والكراهية لن يكسرانا".

وأفاد هرتسوغ في بيان "هذا عمل دنيء ينم عن كراهية ومعاداة للسامية... الإرهاب والكراهية لن يكسرانا".

وأعلنت الشرطة الأميركية أنها حددت هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية، قائلة إنه إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر 30 عاما.

ووفق شرطة واشنطن فإن المشتبه به "لم يكن معروفا لدى الشرطة".

وأوضحت الشرطة أنها لم "تتلق أي معلومات استخباراتية عن تهديد إرهابي أو جريمة كراهية محتملة قبل إطلاق النار".