أدانت الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي أدت إلى مقتل موظفين بالسفارة الإسرائيلية في واشنطن، معربة عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن خالص تعازيها ومواساتها وتضامنها مع أهالي وذوي الضحايا، ومع الشعب الإسرائيلي جراء هذا الهجوم الآثم، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن صدمته إزاء واقعة إطلاق النار، وكتب على موقع "إكس": "في هذه المرحلة، يجب أن نفترض وجود دافع معادٍ للسامية... أدين هذه الجريمة البشعة بأشد العبارات الممكنة".

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول واقعة إطلاق النار بأنها جريمة سياسية وأدانها بشدة.

وكتب الوزير على موقع "إكس" اليوم الخميس: "لا مبرر للعنف المعادي للسامية. أشعر بالصدمة إزاء جريمة القتل الغادرة التي راح ضحيتها موظفان في السفارة الإسرائيلية بواشنطن"، معربا عن مواساته لزملائه في وزارة الخارجية الإسرائيلية وعائلتي القتيلين.

وبدورها قالت الخارجية الصينية: "نتابع الأمر عن كثب ونعارض بشدة أي تحركات تهدد سلامة وأمن الدبلوماسيين".

واعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي حادث إطلاق النار في واشنطن بأنه "مروع ومعاد للسامية".

فرنسا من جانبها نددت بما وصفته بفعل "شنيع من الهمجية المعادية للسامية".

وفي أول تعليق على الهجوم أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعازيه لأسرتي الضحيتين، وقال في منشور على "تروث سوشيال": "هذه الجرائم المروعة في واشنطن والتي من الواضح أنها مدفوعة بمعاداة السامية، يجب أن تتوقف، الآن!".

وندّد وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الخميس "بمشاهد الرعب والعنف" بعد مقتل الموظفَين في السفارة الإسرائيلية، وكتب على "إكس" أن "معاداة السامية... ينبغي أن تتوقّف. وينبغي ألا تعود فظائع الماضي"، معربا عن "التعاطف" مع إسرائيل.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، إن نتنياهو "مصدوم" جراء مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن في واقعة إطلاق نار "مروعة ومعادية للسامية".

وأضاف المكتب في بيان "نحن نشهد الثمن الرهيب لمعاداة السامية والتحريض الشديد ضد إسرائيل. التشهير بإسرائيل يكلف دما ويجب مكافحته حتى النهاية".

وذكر البيان أن نتنياهو أبلغ السفارات الإسرائيلية حول العالم بتشديد الإجراءات الأمنية.

وكانت الشرطة الأميركية قد أعلنت أنها حددت هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.

وذكرت شرطة واشنطن أنها حددت هوية المشتبه به بأنه إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر 30 عاما.

ووفق شرطة واشنطن فإن المشتبه به "لم يكن معروفا لدى الشرطة".

وأوضحت الشرطة أنها لم "تتلق أي معلومات استخباراتية عن تهديد إرهابي أو جريمة كراهية محتملة قبل إطلاق النار".

وحسبما ذكر قائد شرطة واشنطن فإن المشتبه به هتف "فلسطين حرة" خلال احتجازه.