وقالت سارة مارينو، وهي إحدى الشهود لشبكة "سي إن إن" إن مطلق النار "تظاهر بأنه شاهد" وانتظر وصول الشرطة لمدة تزيد عن 10 دقائق قبل أن يعلن مسؤوليته عن الجريمة قائلا: "فعلت ذلك من أجل غزة".

وأوضحت مارينو أن الحادث وقع بعد انتهاء فعالية في المتحف اليهودي في تمام الساعة التاسعة مساء، حيث دوّت عدة طلقات نارية.

وأضافت: "سمعنا المزيد من الطلقات النارية، ثم جاء رجل يركض باتجاه المركز، وعرض عليه الحراس الأمنيون الماء في محاولة لتهدئته. كان سلوكه غريبا وغير منتظم، فظنوا أنه شاهد إطلاق النار".

وطلب الرجل من الحراس الاتصال بالشرطة، وعندما وصلت الشرطة بعد حوالي 10 دقائق، اعترف الرجل بالمسؤولية عن الحادث قائلا: "لقد فعلت ذلك من أجل غزة".

وأعلنت الشرطة الأميركية أنها حددت هوية المشتبه به في تنفيذ الهجوم الذي أسفر عن مقتل موظفين اثنين بالسفارة الإسرائيلية في إطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن.

وأفادت شرطة واشنطن بأنها حددت هوية المشتبه به بأنه إلياس رودريغيز ويبلغ من العمر 30 عاما.

ووفق شرطة واشنطن فإن المشتبه به "لم يكن معروفا لدى الشرطة".

وأوضحت الشرطة أنها لم "تتلق أي معلومات استخباراتية عن تهديد إرهابي أو جريمة كراهية محتملة قبل إطلاق النار".