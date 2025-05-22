وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون إن "حادث إطلاق النار خارج المتحف اليهودي في واشنطن والذي أصيب فيه موظفون من السفارة الإسرائيلية هي عمل إرهابي معاد للسامية".

من جانبه، أكد تيد دويتش، الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأميركية في تصريح لـ"أي بي سي نيوز"، أن اللجنة كانت قد نظّمت فعالية في المتحف مساء الأربعاء، مضيفا: "نشعر بالصدمة من هذا العمل العنيف البشع الذي وقع خارج مكان الحدث".

وبدورها أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي "مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن".

وأورد موقع "أكسيوس" نقلا عن السفارة الإسرائيلية وقوع "إطلاق نار على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية قرب المتحف اليهودي في واشنطن العاصمة".