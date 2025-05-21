ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن بدر بن حمد البوسعيدي قوله: "الجولة الخامسة من المحادثات الإيرانية الأميركية ستعقد في روما يوم الجمعة 23 مايو الجاري".

وأبدى المرشد الإيراني علي خامنئي، الثلاثاء، شكوكه بشأن ما إذا كانت المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى اتفاق.

وقال خامنئي خلال كلمة ألقاها في ذكرى وفاة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي ذكرت نقلتها وكالة أنباء "مهر": "لا أعتقد أن المحادثات النووية مع الولايات المتحدة ستؤدي إلى نتائج. لا أعلم".

وذكر: "بما أننا نتحدث عن المفاوضات، لديّ تذكير للجانب الآخر. ينبغي على الجانب الأميركي الذي يشارك في هذه المفاوضات غير المباشرة أن يتحدث ويتفاوض ويحاول عدم التحدث هراءً".

وكانت وكالة "نور نيوز" نقلت عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي قوله في وقت سابق من الثلاثاء، إن طهران تلقت مقترحا لعقد جولة خامسة من المحادثات النووية مع الولايات المتحدة وتدرسه حاليا.

يأتي ذلك بعد أيام من قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتعين على طهران التحرك بسرعة في المفاوضات.