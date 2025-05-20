ونشر برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، منشورا قال فيه: "حزب الله يمارس أنشطته في مناطق بعيدة عن مقره في لبنان، بما في ذلك أميركا الجنوبية. إذا كانت لديك معلومات عن تهريب أو غسل أموال، أو أي نشاط مالي آخر تابع له في المنطقة، قد تكون مؤهلا للحصول على مكافأة والانتقال".

حزب الله بنى في أميركا الجنوبية، وتحديدا في هذه الدول الثلاث، شبكة مترابطة من الأنشطة غير المشروعة، أو تلك التي تبدو مشروعة أو قانونية ظاهريا، لكنها تعمل كغطاء لأنشطة غير مشروعة، مثل شركات البناء والمقاولات وتجارة العقارات والاستيراد والتصدير.

وأكدت واشنطن أن المعلومات القيّمة عن شبكات مالية تابعة لحزب الله ستقابل بمكافآت مالية مرتفعة.