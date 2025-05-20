وذكرت صحيفة معاريف أن أحد المعتقلين تواصل مع جهات إيرانية عبر الإنترنت ونفذ مهامًا مقابل مبالغ مالية بسيطة، بينها نقل طرد مشبوه يُعتقد أنه كان يحتوي على متفجرات.

التحقيق كشف عن محاولات سابقة لتنفيذ عمليات مشابهة، فيما قالت الأجهزة الأمنية إن هذه الحادثة تُضاف إلى 20 حالة تجسس تم إحباطها منذ بداية الحرب.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن إيران جندت إسرائيليين اثنين "لإيذائه"، في إشارة إلى الاعتقالات التي جرت في أبريل الماضي.

وأضاف كاتس، في بيان، "لن يثنيني أي تهديد، وسأواصل أداء واجبي".

واعتقلت إسرائيل عدة أشخاص متهمين بالتجسس لصالح إيران منذ بدء حرب غزة.